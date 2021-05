Pio e Amedeo, Marrazzo (Partito Gay): “Per ‘ricchione’ c’è gente che si è uccisa” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Cari Pio e Amedeo, siete dei comici brillanti ma avete fatto una stupidaggine. Con una risata non si possono seppellire anni di discriminazione: ‘ricchione’ al sud significa persona che non può procreare, è una parola molto pesante e offensiva, c’è un ragazzo (il 15 romano Andrea Spaccacandela, ndr) che rispondeva sempre col sorriso a questo insulto, poi ha preso una corda e si è impiccato”. Sono le parole all’Adnkronos con cui Fabrizio Marrazzo, Partito Gay per i diritti Lgbt+ Solidale, Ambientalista e Liberale, sceglie di rivolgersi a Pio e Amedeo, mentre imperversano le polemiche per il loro monologo sul politically correct andato in onda a ‘Felicissima sera’ su Canale 5, che ha chiuso con uno share altissimo. “La risata di chi subisce l’insulto non è contentezza ma è per non mostrarsi deboli”, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) “Cari Pio e, siete dei comici brillanti ma avete fatto una stupidaggine. Con una risata non si possono seppellire anni di discriminazione:al sud significa persona che non può procreare, è una parola molto pesante e offensiva, c’è un ragazzo (il 15 romano Andrea Spaccacandela, ndr) che rispondeva sempre col sorriso a questo insulto, poi ha preso una corda e si è impiccato”. Sono le parole all’Adnkronos con cui FabrizioGay per i diritti Lgbt+ Solidale, Ambientalista e Liberale, sceglie di rivolgersi a Pio e, mentre imperversano le polemiche per il loro monologo sul politically correct andato in onda a ‘Felicissima sera’ su Canale 5, che ha chiuso con uno share altissimo. “La risata di chi subisce l’insulto non è contentezza ma è per non mostrarsi deboli”, ...

