Paura per la Regina Elisabetta: due persone si sono introdotte a Windsor (Di lunedì 3 maggio 2021) Due estranei sono riusciti a eludere la sicurezza di Windsor e a introdursi nella proprietà in cui si trovava la Regina Elisabetta. A quanto riporta il Sun due persone (un uomo e una donna di 31 e 29 anni) sarebbero riuscite a scavalcare le recinzioni della Royal Lodge e ad introdursi nella tenuta di Windsor, dove alloggia la Regina Elisabetta. La coppia sarebbe stata arrestata e in seguito rilasciata su cauzione. La vicenda ovviamente ha causato grande preoccupazione nella famiglia Reale visto che altri episodi simili sono accaduti in passato e vista l'estrema fragilità della sovrana dopo la scomparsa del Principe Filippo.

