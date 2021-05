Musei post pandemia, la progettualità non dipende soltanto dal fattore economico (Di lunedì 3 maggio 2021) Gabriele Finaldi non è solo un curatore e storico dell’arte britannico le cui origini italiane sono banalmente rivelate da nome e cognome. L’informazione che gossip sembra e invece non è, serve per evitare di classificare il direttore come cervello formato in Italia e poi messo in fuga da una patria incapace di dare luce alla sua competenza. Nato e cresciuto a Londra, ha coltivato la sua istruzione al The Courtauld Institute of Art. Oggi Finaldi è il direttore della National Gallery di Londra. Come tutti i suoi omologhi nel mondo è impegnato nella campagna di ripresa del dopo pandemia. Ha programmato, e non certo con i fondi del Recovery Fund, un progetto che coglie al volo i festeggiamenti per il 200° anniversario della galleria, con iniziative di impegno pubblico da un lato, e nuovi progetti che dovranno ridefinire l’esperienza del visitatore dall’altro. Saranno ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Gabriele Finaldi non è solo un curatore e storico dell’arte britannico le cui origini italiane sono banalmente rivelate da nome e cognome. L’informazione che gossip sembra e invece non è, serve per evitare di classificare il direttore come cervello formato in Italia e poi messo in fuga da una patria incapace di dare luce alla sua competenza. Nato e cresciuto a Londra, ha coltivato la sua istruzione al The Courtauld Institute of Art. Oggi Finaldi è il direttore della National Gallery di Londra. Come tutti i suoi omologhi nel mondo è impegnato nella campagna di ripresa del dopo. Ha programmato, e non certo con i fondi del Recovery Fund, un progetto che coglie al volo i festeggiamenti per il 200° anniversario della galleria, con iniziative di impegno pubblico da un lato, e nuovi progetti che dovranno ridefinire l’esperienza del visitatore dall’altro. Saranno ...

