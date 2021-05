MotoGP, Maverick Vinales il più veloce nella giornata di test a Jerez de la Frontera (Di lunedì 3 maggio 2021) MotoGP, Maverick Vinales il più veloce nel test di Jerez de la Frontera. Suzuki subito dietro. Prove per Rossi. Jerez DE LA Frontera (SPAGNA) – Archiviata la gara, i piloti sono scesi in pista per una giornata di test sul circuito di Jerez de la Frontera. Il più veloce è stato Maverick Vinales. Il pilota della Yamaha ha messo a referto oltre 100 giri e fermato il crono sull’1’36?879. Un tempo più veloce di 34 millesimi di Alex Rins, il più vicino al connazionale. Al terzo posto l’altra Suzuki di Joan Mir. Da segnalare l’ottima prestazione di Nakagami, quarto, davanti a Zarco, Pol Espargaro, ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 3 maggio 2021)il piùneldide la. Suzuki subito dietro. Prove per Rossi.DE LA(SPAGNA) – Archiviata la gara, i piloti sono scesi in pista per unadisul circuito dide la. Il piùè stato. Il pilota della Yamaha ha messo a referto oltre 100 giri e fermato il crono sull’1’36?879. Un tempo piùdi 34 millesimi di Alex Rins, il più vicino al connazionale. Al terzo posto l’altra Suzuki di Joan Mir. Da segnalare l’ottima prestazione di Nakagami, quarto, davanti a Zarco, Pol Espargaro, ...

