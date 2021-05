Messico: delegazione zapatista salpa per 'invadere' Europa (Di lunedì 3 maggio 2021) Una delegazione dell'Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln) del Messico è salpata dal Paese in un viaggio in veliero con destinazione l'Europa per "risvegliare" i popoli dalla "invasione" ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Unadell'Esercitodi liberazione nazionale (Ezln) delta dal Paese in un viaggio in veliero con destinazione l'per "risvegliare" i popoli dalla "invasione" ...

giornaleradiofm : Messico: delegazione zapatista salpa per 'invadere' Europa: (ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 03 MAG - Una delegazione d… - Dal_air : RT @DinamoPress: #Messico #EZLN la delegazione zapatista si prepara a viaggiare verso l'Europa in barca dalle coste messicane a Isla Mujere… - Mex_in_Italia : RT @DinamoPress: #Messico #EZLN la delegazione zapatista si prepara a viaggiare verso l'Europa in barca dalle coste messicane a Isla Mujere… - DinamoPress : #Messico #EZLN la delegazione zapatista si prepara a viaggiare verso l'Europa in barca dalle coste messicane a Isla… - eccapecca : In occasione del viaggio in #Europa della delegazione di zapatiste e zapatisti – che salperà il 3 maggio “da qualch… -

Ultime Notizie dalla rete : Messico delegazione Messico: delegazione zapatista salpa per 'invadere' Europa Una delegazione dell'Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln) del Messico è salpata dal Paese in un viaggio in veliero con destinazione l'Europa per "risvegliare" i popoli dalla "invasione" del ...

L'invasione zapatista dell'Europa è cominciata ... che riunisce le lotte indigene del Messico nel suo insieme, nonché una delegazione del Frente de Ciudades en Defensa del Agua y la Tierra di Morelos, Puebla e Tlaxcala , costituita contro la ...

Messico: delegazione zapatista salpa per 'invadere' Europa ANSA Nuova Europa Messico: delegazione zapatista salpa per 'invadere' Europa Una delegazione dell'Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln) del Messico è salpata dal Paese in un viaggio in veliero con destinazione l'Europa per "risvegliare" i popoli dalla "invasione" ...

Gli zapatisti a vela verso l'Europa "contro il capitalismo" Sei settimane di navigazione, 8.500 miglia in mezzo all’Atlantico. Affrontando venti, onde come muri, bonacce, tempeste. Un viaggio al contrario. Da ovest verso Est. L’opposto di quanto accadde 500 an ...

Unadell'Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln) delè salpata dal Paese in un viaggio in veliero con destinazione l'Europa per "risvegliare" i popoli dalla "invasione" del ...... che riunisce le lotte indigene delnel suo insieme, nonché unadel Frente de Ciudades en Defensa del Agua y la Tierra di Morelos, Puebla e Tlaxcala , costituita contro la ...Una delegazione dell'Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln) del Messico è salpata dal Paese in un viaggio in veliero con destinazione l'Europa per "risvegliare" i popoli dalla "invasione" ...Sei settimane di navigazione, 8.500 miglia in mezzo all’Atlantico. Affrontando venti, onde come muri, bonacce, tempeste. Un viaggio al contrario. Da ovest verso Est. L’opposto di quanto accadde 500 an ...