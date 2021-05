Mascalucia, la Ugl esulta per la stabilizzazione di 32 operatori ecologici ex Mosema (Di lunedì 3 maggio 2021) L’arrivo del mese di maggio ha portato la stabilità lavorativa per ben 32 operatori ecologici del Comune di Mascalucia che, finalmente, dopo una serie di episodi paradossali iniziati nel 2019, hanno potuto firmare il contratto a tempo indeterminato. Si tratta di lavoratori ex Mosema, che per diverso tempo hanno avuto un’assunzione a tempo determinato, fino ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di lunedì 3 maggio 2021) L’arrivo del mese di maggio ha portato la stabilità lavorativa per ben 32del Comune diche, finalmente, dopo una serie di episodi paradossali iniziati nel 2019, hanno potuto firmare il contratto a tempo indeterminato. Si tratta di lavoratori ex, che per diverso tempo hanno avuto un’assunzione a tempo determinato, fino ... L'articolo UGL SICILIA.

