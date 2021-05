Marco Vannini, i genitori in attesa della sentenza di Cassazione: “I Ciontoli hanno sempre mentito” (Di lunedì 3 maggio 2021) È attesa oggi la sentenza della Cassazione nell’ambito del processo a carico della famiglia Ciontoli per la morte di Marco Vannini. Marina Conte e Valerio Vannini, genitori del 20enne ucciso nella notte tra il 17 e 18 maggio 2015 a Ladispoli, avrebbero espresso un commento prima dell’udienza, sottolineando il loro punto di vista sugli imputati. I genitori di Marco Vannini: “I Ciontoli hanno sempre mentito” “I Ciontoli hanno sempre mentito, continuano a mentire e non si vogliono prendere le loro responsabilità“: così Marina ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Èoggi lanell’ambito del processo a caricofamigliaper la morte di. Marina Conte e Valeriodel 20enne ucciso nella notte tra il 17 e 18 maggio 2015 a Ladispoli, avrebbero espresso un commento prima dell’udienza, sottolineando il loro punto di vista sugli imputati. Idi: “I” “I, continuano a mentire e non si vogliono prendere le loro responsabilità“: così Marina ...

