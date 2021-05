LIVE MotoGP | Test Jerez in DIRETTA | prime prove di passo gara | Valentino Rossi vuole cambiare marcia

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.42 Grandissimo equilibrio alle spalle di Vinales, con le KTM che si inseriscono in coda al terzetto inseguitore. Brad Binder è 5° in 1’38?1, Miguel Oira 6° in 1’38?2. 10.39 Vinales è sempre leader in 1’37?7 davanti alla Suzuki di Rins, alla Honda di Pol Espargarò e alla Ducati di Zarco. I tre inseguitori dello spagnolo vantano tutti un 1’38?1 come miglior giro di giornata. 10.36 Al momento nessuno è ancora sceso in pista con una doppia gomma media. Dovremo aspettare forse un paio d’ore per assistere allevere simulazioni di. 10.33 Pol Espargaro si migliora con la Honda ed è 3° in 1’38?1, subito davanti alla Ducati Pramac di Johann Zarco. 10.30 Un altro passaggio in 1’37?7 per la Yamaha di Maverick Vinales, ampiamente il più veloce di giornata ...