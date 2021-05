Laura Torrisi esce dall’ospedale dopo l’operazione e svela come sta (Di lunedì 3 maggio 2021) . L’attrice ed ex compagna di Leonardo Pieraccioni continua la sua battaglia contro l’endometriosi e non si arrende, usando coraggio e ironia. dopo il ricovero in una struttura per subire un nuovo intervento, Laura è finalmente tornata a casa dove trascorrerà la convalescenza. A raccontarlo è stata lei stessa che su Instagram ha condiviso diversi video e foto che raccontano queste giornate difficili. “Un po’ acciaccata e con una pancera per amica, ma finalmente torno a casa”, ha scritto l’attrice pubblicando un selfie allo specchio. “Grazie a tutti gli infermieri e i medici che a pochi mesi di distanza mi hanno riaccolta con pazienza, con il sorriso – ha aggiunto -. Mi hanno supportata e sopportata (con gli aghi cannula che puntualmente piego e faccio uscire fuori vena). Davvero grazie di cuore, siete strepitosi”. La ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 maggio 2021) . L’attrice ed ex compagna di Leonardo Pieraccioni continua la sua battaglia contro l’endometriosi e non si arrende, usando coraggio e ironia.il ricovero in una struttura per subire un nuovo intervento,è finalmente tornata a casa dove trascorrerà la convalnza. A raccontarlo è stata lei stessa che su Instagram ha condiviso diversi video e foto che raccontano queste giornate difficili. “Un po’ acciaccata e con una pancera per amica, ma finalmente torno a casa”, ha scritto l’attrice pubblicando un selfie allo specchio. “Grazie a tutti gli infermieri e i medici che a pochi mesi di distanza mi hanno riaccolta con pazienza, con il sorriso – ha aggiunto -. Mi hanno supportata e sopportata (con gli aghi cannula che puntualmente piego e faccio uscire fuori vena). Davvero grazie di cuore, siete strepitosi”. La ...

