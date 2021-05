Jaguar di Netflix con Blanca Suarez esce in autunno | seconda stagione già confermata?

(Di lunedì 3 maggio 2021)diè il nuovo period drama spagnolo che si appresta a debuttare sulla piattaforma nei prossimi mesi, dopo l’estate. Le riprese didisono terminate all’inizio del 2021 e attualmente la serie è in post produzione. Non c’è ancora una data d’uscita ufficiale, ma a svelare i piani dello streamer sul suo rilascio è stata la protagonista. L’attrice volto di punta didiè già nota al pubblico dello streamer per essere stata la protagonista de Le Ragazze del Centralino, la prima serie spagnola originale della piattaforma, realizzata dalla stessa casa di produzione (Bambù Producciones). Anche questo è un dramma in costume:diè ambientato nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Jaguar Netflix

OptiMagazine

ha da pochissimo rilasciato il trailer di Godzilla: Singular Point , la serie animata ... oltre al giantesco Kaij ed a numerosi altri mostri, è possibile apprezzare la presenza di Jet, ...... She - Ra & The Princesses of Power () Steven Universe (Cartoon Network) Outstanding Music ... Barbara (Producer Entertainment Group/ATO Records) Victoria Monét,(Tribe Records) ...L'inglese Jaguar Land Rover (di proprietà di Tata Motors) ha annunciato l'interruzione temporanea della produzione di auto in due stabilimenti da lunedì 26 aprile. Il problema? La carenza di chip per ...