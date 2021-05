Istat, sono 99 mila i morti in più di quanto atteso dopo un anno di pandemia. La speranza di vita si accorcia a 82 anni (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel 2020 i decessi totali in Italia sono stati 746 mila, il 18% in più di quelli del 2019. A influire, secondo l’Istat che ha diffuso il report, c’è anche la pandemia di Coronavirus. L’infezione ha infatti avuto effetti su tutte le componenti del ricambio demografico, facendo registrare una «dinamica naturale (nascite-decessi)» negativa nella misura di 342 mila unità. Il Covid ha causato in Italia almeno 99 mila decessi in più di quanto atteso, secondo il Sistema di Sorveglianza Nazionale integrata dell’Istituto Superiore di Sanità. sono 75.891 i decessi conteggiati nel 2020 e attribuibili in via diretta al Covid19. In valori assoluti, invece, l’incremento dei decessi, in generale, sull’anno precedente è stato pari a ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel 2020 i decessi totali in Italiastati 746, il 18% in più di quelli del 2019. A influire, secondo l’che ha diffuso il report, c’è anche ladi Coronavirus. L’infezione ha infatti avuto effetti su tutte le componenti del ricambio demografico, facendo registrare una «dinamica naturale (nascite-decessi)» negativa nella misura di 342unità. Il Covid ha causato in Italia almeno 99decessi in più di, secondo il Sistema di Sorveglianza Nazionale integrata dell’Istituto Superiore di Sanità.75.891 i decessi conteggiati nel 2020 e attribuibili in via diretta al Covid19. In valori assoluti, invece, l’incremento dei decessi, in generale, sull’precedente è stato pari a ...

