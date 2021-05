Inter, Thiago Motta esulta: «Felice per i tifosi, si meritano questa gioia» (Di lunedì 3 maggio 2021) L’ex nerazzurro Thiago Motta ha esultato per la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter Thiago Motta, ex calciatore dell’Inter, in una Intervista a La Gazzetta dello Sport ha esultato per la vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri. «Mi congratulo con tutto il mondo Inter. Staff, giocatori e il club. Sono contentissimo per i tifosi che si meritano questa gioia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) L’ex nerazzurrohato per la vittoria dello scudetto da parte dell’, ex calciatore dell’, in unavista a La Gazzetta dello Sport hato per la vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri. «Mi congratulo con tutto il mondo. Staff, giocatori e il club. Sono contentissimo per iche si». L'articolo proviene da Calcio News 24.

