Il Cagliari regala la maglia alla bimba che fa la dad tra le capre

Agenzia_Ansa : Il Cagliari Calcio ha regalato la maglia personalizzata della squadra a Fiammetta, la bambina che fa la Dad in un… - pietro_nurra : RT @Calcio_Casteddu: ? La bambina che studia tra i monti ?? Tante le difficoltà a causa del Covid ?? Il gesto della società rossoblù #Caglia… - we_ci65 : Il Cagliari regala maglia a bimba che fa la Dad fra le capre - Sport - - sportli26181512 : Fiammetta e la dad a 1000 metri: arriva il regalo da parte del... Cagliari - Calcio_Casteddu : ? La bambina che studia tra i monti ?? Tante le difficoltà a causa del Covid ?? Il gesto della società rossoblù… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari regala

IlCalcio, che nella valle trentina stato diverse volte in ritiro estivo, ha voluto che la ragazzina diventasse, da dodicesima in campo, "simbolo di resistenza e resilienza: un esempio per ...Alle sue spalle Andrea Demontis (Cus) si migliora di 5 cm atterrando a 6,18 (+0.6) mentre ... Elisa Marcelloun 300 metri 'regale' in 40.60 che sarebbe la migliore prestazione italiana ...Il Cagliari Calcio ha regalato la maglia personalizzata della squadra alla bambina che fa la Dad fra le capre in un alpeggio della val di Sole . Della storia ...Il Napoli ha pareggiato con il Cagliari e ha letteralmente gettato via tre punti che sembravano ormai in cassaforte.