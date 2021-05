Harry lascia ancora a casa Meghan Markle e si prende il palco con J.Lo (Di lunedì 3 maggio 2021) Harry è tornato di corsa in California dopo i funerali di Filippo per stare con Meghan Makle, ma anche per essere sul palco del Vax Live Covid concert, insieme a Jennifer Lopez, Selena Gomez e Ben Afflek. Dunque, Harry è protagonista della scena senza Meghan Markle, incinta e mamma per la seconda volta a inizio estate. Contrariamente alle indiscrezioni che davano lo incapace di adattarsi alla nuova vita americana e nostalgico dei privilegi persi con la Megxit, il Principe ha dato una nuova immagine di sé, dimostrando di essere la vera star di famiglia e mettendo in ombra persino la sua potentissima moglie che conosce alla perfezione i meccanismi di Hollywood. Harry è stato uno dei protagonisti del Vax Live a Los Angeles, concerto per promuovere la condivisione dei ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 maggio 2021)è tornato di corsa in California dopo i funerali di Filippo per stare conMakle, ma anche per essere suldel Vax Live Covid concert, insieme a Jennifer Lopez, Selena Gomez e Ben Afflek. Dunque,è protagonista della scena senza, incinta e mamma per la seconda volta a inizio estate. Contrariamente alle indiscrezioni che davano lo incapace di adattarsi alla nuova vita americana e nostalgico dei privilegi persi con la Megxit, il Principe ha dato una nuova immagine di sé, dimostrando di essere la vera star di famiglia e mettendo in ombra persino la sua potentissima moglie che conosce alla perfezione i meccanismi di Hollywood.è stato uno dei protagonisti del Vax Live a Los Angeles, concerto per promuovere la condivisione dei ...

