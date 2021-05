Hamilton, il Re conquista il Portogallo, Verstappen trafitto dalla Freccia d'Argento (Di lunedì 3 maggio 2021) Onore al Re. Lewis Hamilton è un tipo parecchio preciso. Probabilmente si messo in testa di festeggiare le cento pole position e le cento vittorie nelle stesso Gran Premio. Nell'anno che, molto ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 maggio 2021) Onore al Re. Lewisè un tipo parecchio preciso. Probabilmente si messo in testa di festeggiare le cento pole position e le cento vittorie nelle stesso Gran Premio. Nell'anno che, molto ...

ilmessaggeroit : Hamilton, il Re conquista il Portogallo, Verstappen s'inchina alla Freccia d'Argento - bimbadisebemick : RT @mult1formula: ?? F1 GP DI PORTOGALLO - REPORT QUALIFICHE ?? Per soli 7 millesimi Valtteri Bottas conquista la pole position del GP di P… - sportli26181512 : F1, Hamilton dopo il GP del Portogallo: 'Oggi non perfetti, pensiamo già a Barcellona': Lewis Hamilton conquista da… - Tuttipazziperi1 : Vittoria numero 97 in carriera per l'inglese della @MercedesAMGF1 che demolisce la @redbullracing ed il proprio com… - DaniGuillen23 : RT @SalaStampaF1: #F1 #PortugueseGp La videoanalisi delle qualifiche portoghesi con il finladese che toglie per 7 millesimi a Lewis Hamilto… -