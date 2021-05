Gli smarphone potrebbero aiutare a contenere ulteriori ondate epidemiche

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 3 maggio 2021) I ricercatori che lavorano a un nuovo progetto di ricerca analizzeranno i dati sanitari degli smartphone e dei dispositivi indossabili nelle famiglie in cui uno dei residenti ha avuto o è stato sospettato di avere il Covid-19. Il progetto, sostenuto dal Fondo per l’innovazione Danimarca, mira adle famiglie e i medici generici ad affrontare meglio una possibile seconda ondata di Covid-19. Nel progetto di ricerca CoronaLytics, i ricercatori dell’Università di Aarhus stanno collaborando con colleghi di pratica generale, tra gli altri. Combinano e analizzano i dati sanitari ottenuti dai cittadini e dai loro medici generici durante la prima ondata della crisi della corona. Questo viene utilizzato per comprendere i cambiamenti nel comportamento e la diffusione dell’infezione sia all’interno che all’esterno delle famiglie prima, durante e dopo che il Primo ...