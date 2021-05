EST-Dittatura Last Minute: succeso al Al Box-Office (Di lunedì 3 maggio 2021) . A una settimana dalla riapertura ufficiale delle sale cinematografiche in zona gialla e dopo il primo vero week-end di programmazione (i dati Cinetel parlano di 380 sale aperte), grande soddisfazione arriva per i risultati di EST – Dittatura Last Minute, l’originale road-movie, inedito al ritrovato pubblico cinematografico, prodotto e distribuito dalla Genoma Films di Paolo Rossi Pisu e diretto da Antonio Pisu. Quanto ha incassato Est – Dittatura Last Minute uscito in 16 sale – è il quarto incasso assoluto nella classifica cinetel e il primo incasso di film italiano nonostante un primo passaggio in piattaforma a febbraio a causa della pandemia, per un totale di € 18.785 euro e una buona media copia di circa 1.000 euro. “Siamo veramente molto contenti di questo primo risultato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) . A una settimana dalla riapertura ufficiale delle sale cinematografiche in zona gialla e dopo il primo vero week-end di programmazione (i dati Cinetel parlano di 380 sale aperte), grande soddisfazione arriva per i risultati di EST –, l’originale road-movie, inedito al ritrovato pubblico cinematografico, prodotto e distribuito dalla Genoma Films di Paolo Rossi Pisu e diretto da Antonio Pisu. Quanto ha incassato Est –uscito in 16 sale – è il quarto incasso assoluto nella classifica cinetel e il primo incasso di film italiano nonostante un primo passaggio in piattaforma a febbraio a causa della pandemia, per un totale di € 18.785 euro e una buona media copia di circa 1.000 euro. “Siamo veramente molto contenti di questo primo risultato ...

