Embraco di Chieri, arrivano le lettere di licenziamento: da luglio in 400 senza lavoro (Di lunedì 3 maggio 2021) Embraco Chieri ultime notizie licenziamento per 400 lavoratori dal 22 luglio. Sono in arrivo le prime lettere di licenziamento ai 400 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri (Torino), azienda già parte del gruppo Whirlpool e al centro di un tentativo di salvataggio con l'intervento del Mise, tuttora in alto mare. Lo rendono noto i lavoratori stessi. La cassa integrazione sarà in vigore fino al 22 luglio, dopodiché gli addetti dello stabilimenti si ritroveranno senza lavoro e senza ammortizzatori sociali.

