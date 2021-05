Dramma Calcio: Alan Keely è morto improvvisamente a 38 anni (Di lunedì 3 maggio 2021) L’ex calciatore Alan Keely è morto improvvisamente all’età di 38 anni: era figlio di Dermot, uno dei più amati allenatori irlandesi. (screenshot video)Il dublinese Alan Keely, ex calciatore irlandese di prima divisione, è morto improvvisamente all’età di 38 anni. Il calciatore, che si era stabilito a Dundalk, era la terza generazione della sua famiglia a giocare a Calcio della League of Ireland, seguendo le orme di suo nonno Peter e di suo padre Dermot. Leggi anche -> Calcio in lutto: è morto Renato Campanini, centravanti dei record Dopo aver frequentato l’Università della California, Santa Barbara con una borsa di studio di Calcio, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 maggio 2021) L’ex calciatoreall’età di 38: era figlio di Dermot, uno dei più amati allenatori irlandesi. (screenshot video)Il dublinese, ex calciatore irlandese di prima divisione, èall’età di 38. Il calciatore, che si era stabilito a Dundalk, era la terza generazione della sua famiglia a giocare adella League of Ireland, seguendo le orme di suo nonno Peter e di suo padre Dermot. Leggi anche ->in lutto: èRenato Campanini, centravanti dei record Dopo aver frequentato l’Università della California, Santa Barbara con una borsa di studio di, ...

