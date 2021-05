Dongo, saluti romani per commemorare Mussolini. La protesta dell'Anpi e della sinistra con fischi e 'Bella Ciao' (Di lunedì 3 maggio 2021) Da una parte 'Presente' e saluti romani. Dall'altra Bella Ciao e fischi. Ieri fra Dongo e Giulino di Mezzegra, sul lago di Como 'nostalgici' hanno commemorato il 28 aprile 1945 quando Benito Mussolini,... Leggi su leggo (Di lunedì 3 maggio 2021) Da una parte 'Presente' e. Dall'altra. Ieri frae Giulino di Mezzegra, sul lago di Como 'nostalgici' hanno commemorato il 28 aprile 1945 quando Benito,...

eziomauro : A Dongo 200 camerati per ricordare Mussolini con i saluti romani. In 300 al presidio antifascista: 'E' apologia, an… - aldoceccarelli : RT @eziomauro: A Dongo 200 camerati per ricordare Mussolini con i saluti romani. In 300 al presidio antifascista: 'E' apologia, andava viet… - infoitinterno : A Dongo 200 camerati per ricordare Mussolini con i saluti romani. In 300 al presidio antifascista: 'E' apolog… - Piersoft : RT @eziomauro: A Dongo 200 camerati per ricordare Mussolini con i saluti romani. In 300 al presidio antifascista: 'E' apologia, andava viet… - giuseppegavazza : RT @eziomauro: A Dongo 200 camerati per ricordare Mussolini con i saluti romani. In 300 al presidio antifascista: 'E' apologia, andava viet… -