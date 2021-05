DIRETTA MotoGP, Test Jerez 3 maggio LIVE: Marc Marquez in pista, Vinales sempre in testa (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21 Ecco le prime immagini odierne di Marc Marquez impegnato nei Test di Jerez: #MM93 ha completado 4 vueltas en su primera salida del día en los #JerezTest de #MotoGP. Toca probar y probarse. En esas 4 vueltas ha llegado al duodécimo puesto en la tabla. 5 horas y 42 minutos por delante. pic.twitter.com/mGolje8WT5 — Box Repsol (@box repsol) May 3, 2021 12.18 Suzuki impegnata in una simulazione di qualifica, con Alex Rins che balza in seconda piazza con 1’37?4 e si avvicina a 3 decimi dal best time odierno di Vinales. 12.16 Bagnaia e Marc Marquez nel frattempo si migliorano (senza provare il time-attack) e bussano alle porte della top10 in ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21 Ecco le prime immagini odierne diimpegnato neidi: #MM93 ha completado 4 vueltas en su primera salida del día en los #de #. Toca probar y probarse. En esas 4 vueltas ha llegado al duodécimo puesto en la tabla. 5 horas y 42 minutos por delante. pic.twitter.com/mGolje8WT5 — Box Repsol (@box repsol) May 3, 2021 12.18 Suzuki impegnata in una simulazione di qualifica, con Alex Rins che balza in seconda piazza con 1’37?4 e si avvicina a 3 decimi dal best time odierno di. 12.16 Bagnaia enel frattempo si migliorano (senza provare il time-attack) e bussano alle porte della top10 in ...

