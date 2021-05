Covid, per Cts estate 2021 "più tranquilla" ma con mascherine e distanziamento sociale (Di lunedì 3 maggio 2021) Per i membri del Comitato Tecnico Scientifico i prossimi mesi saranno segnati da libertà maggiori e più opportunità di svago, ma le precauzioni anti-coronavirus dovranno continuare fino alla fine dell’anno. Secondo il portavoce Brusaferro le regole saranno necessarie “fino a che la maggioranza della popolazione non verrà immunizzata” Leggi su tg24.sky (Di lunedì 3 maggio 2021) Per i membri del Comitato Tecnico Scientifico i prossimi mesi saranno segnati da libertà maggiori e più opportunità di svago, ma le precauzioni anti-coronavirus dovranno continuare fino alla fine dell’anno. Secondo il portavoce Brusaferro le regole saranno necessarie “fino a che la maggioranza della popolazione non verrà immunizzata”

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - un farmaco già approvato (Tocilizumab) usato nei pazienti gravi diminuisce la mortalità per COVID-1… - chetempochefa : Questa sera il professor @RobertoBurioni e il professor Alberto Mantovani vi aspettano insieme a #CTCF per fare il… - BeaLorenzin : Per il secondo giorno consecutivo l'Italia ha superato quota 500 mila vaccinazioni anti-Covid somministrate in 24 o… - saveriolakadima : RT @lostandsleepy_: chi soffre di un dca – anoressia nervosa e bulimia – nella fascia 16-49 anni, in lombardia può vaccinarsi contro il cov… - FraLauricella : RT @rep_palermo: Covid, nelle scuole siciliane il boom di contagi tra i bambini: più 40 per cento [aggiornamento delle 10:48] -