Cosa cambia con l'accordo Ue sulla lotta ai predatori sessuali online (Di lunedì 3 maggio 2021) Gli europarlamentari hanno raggiunto un accordo provvisorio che permetterà alle compagnie che offrono servizi di comunicazione elettronica – tra cui Facebook e Microsoft – di scansionare le conversazioni tra utenti per identificare e bloccare contenuti pedopornografici e comportamenti predatori, tra cui l'adescamento. "Proteggere i nostri figli online come lo facciamo offline è la nostra priorità", ha dichiarato Thierry Breton, Commissario europeo per il mercato interno, in un comunicato. "l'accordo di oggi colma i vuoti legali per permettere ai servizi di comunicazione online, come webmail e servizi di messaggistica, di portare avanti pratiche legali e volontarie per combattere l'abuso sessuale di minori all'interno dei loro servizi". L'intesa ha durata di tre anni per permettere alla Commissione europea di studiare ...

