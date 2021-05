Chiamami ancora amore | intervista video con Greta Scarano

(Di lunedì 3 maggio 2021) Abbiamo incontrato via zoom, la protagonista della nuova serie di Rai 1,, un riuscito racconto agrodolce su unche nasce e si esaurisce non superando il logorio degli tempo che passa.

Raiofficialnews : La fine di un amore che non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco.… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Da questa sera, su Rai 1, la miniserie 'Chiamami ancora amore'. Una coppia che si separa, l'affidamento del figlio, l'amore che… - Irene_Silmarien : Da stasera su #Rai1 arriva #Chiamamiancoraamore, una fiction con #GretaScarano, #SimoneLiberati e #ClaudiaPandolfi… - zazoomblog : Chiamami ancora amore trama prima puntata - #Chiamami #ancora #amore #trama #prima - Tg3web : Da questa sera, su Rai 1, la miniserie 'Chiamami ancora amore'. Una coppia che si separa, l'affidamento del figlio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiamami ancora

amore serie tv, anticipazioni puntata oggi 3 maggio Fino a qualche giorno fa abbiamo amato e apprezzato Greta Scarano nella sua versione di Ilary Blasi in Speravo de morì prima , ma da ...Ecco quali sono le location diamore, la fiction di Rai 1 con Greta Scarano e Simone Liberati. Un matrimonio in crisi, una coppia che, dopo essersi tanto amata, ora non si risparmia nulla e arriva alla separazione. ...Abbiamo incontrato via zoom Greta Scarano, la protagonista della nuova serie di Rai 1, Chiamami ancora amore, un riuscito racconto agrodolce su un amore che nasce e si esaurisce non superando il logor ...Da lunedì 3 maggio 2021 va in onda su Rai Uno una nuova serie tv con protagoniste Greta Scarano e Claudia Pandolfi ...