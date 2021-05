Chi è e cosa fa il Magistrato di Sorveglianza: intervista a Giovanna Di Rosa (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Magistrato di Sorveglianza è una figura di cui poco si conosce e si parla in Italia. Un lavoro complesso che incomincia quando un detenuto inizia il suo percorso di espiazione della pena. Per la pubblica opinione, bastano la condanna e il carcere, ma dopo che cosa accade, e quanto è complesso, ma anche gratificante, rendere reale il dettame della Costituzione che la pena sia espiazione ma anche percorso per il reinserimento nella società? Viviamo in un tempo in cui basta il titolo di un giornale per definire un colpevole, emettere una sentenza e voltare pagina. Eppure, esistono mondi complessi che sono propri della legge e della Costituzione che, insieme, definiscono il concetto di Giustizia. cosa fa, dunque, il Magistrato di Sorveglianza? L’Eurispes, attraverso le pagine ... Leggi su leurispes (Di lunedì 3 maggio 2021) Ildiè una figura di cui poco si conosce e si parla in Italia. Un lavoro complesso che incomincia quando un detenuto inizia il suo percorso di espiazione della pena. Per la pubblica opinione, bastano la condanna e il carcere, ma dopo cheaccade, e quanto è complesso, ma anche gratificante, rendere reale il dettame della Costituzione che la pena sia espiazione ma anche percorso per il reinserimento nella società? Viviamo in un tempo in cui basta il titolo di un giornale per definire un colpevole, emettere una sentenza e voltare pagina. Eppure, esistono mondi complessi che sono propri della legge e della Costituzione che, insieme, definiscono il concetto di Giustizia.fa, dunque, ildi? L’Eurispes, attraverso le pagine ...

galeazzobignami : A me pare tutto surreale. Uno che vuole andare in TV in spazi pagati coi soldi pubblici di tutti noi ad attaccare… - MarcelloChirico : Saranno stati pure 3.282 storici giorni con la #Juventus ????, ma l'averlo perso (per giunta male) me li fa girare.… - marattin : Visto che ciò che accade prima dei 5-6 anni non si ricorda, chi è in prima liceo vede succedere oggi una cosa mai v… - Eolo87928792 : @RobertoDattis1 @m_cello84 @LegaSalvini Di grazia, perché sarebbe colpa della regione ? Tutti ci ricordiamo cosa di… - GynkhoByloba : @_esse_ti si si anche io sono rimasta basita quando continuavo a trovarmi tweet di gente che avevo silenziato poi h… -