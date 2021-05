Billie Eilish su Vogue posa in versione super sexy | “Mostrare o meno il corpo non deve togliere rispetto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021)invamp sulla copertina diBritain e subito sui social non si parla d’altro. Abituati a vederla con i capelli verdi, i look oversize con accessori stravaganti, vederla ora come una Marilyn Monroe 2.0, biondissima, fasciata in bustini attillatissimi, guanti in latex e autoreggenti di pizzo è stata decisamente una sorpresa. L’immagine della divaera finora quanto di più lontano da lei eppure questa sua “trasformazione” è accompagnata da un messaggio molto potente: “Conta solo quello che vi fa stare bene“. “Adoro queste foto, ho adorato scattare questo servizio. Fate quel che volete, quando volete. Che si fotta tutto il resto“, scrive la cantante su Instagram, pubblicando alcuni scatti del servizio fotografico di ...