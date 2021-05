Bianca Guaccero annuncia ‘l’addio’, il messaggio su Ig sorprende – Foto (Di lunedì 3 maggio 2021) Bianca Guaccero si prepara ad andare in onda con Detto Fatto e prima della diretta scrive un messaggio sui social Bianca GuacceroNon è stato di certo un anno semplice per la bella presentatrice di Detto Fatto. Il programma condotto da Bianca Guaccero, qualche mese fa ha subito una piccola sospensione a seguito di un tutorial sulla spesa. La Rai, però, dopo un attenta analisi ha deciso di ridare la trasmissione alla presentatrice e scusarsi con il pubblico. Intanto, con l’arrivo del mese di Maggio, come tanti format televisivi, anche il people show della Guaccero è giunto a conclusione e a darne l’annuncio è state lei stessa poco fa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su formatonews (Di lunedì 3 maggio 2021)si prepara ad andare in onda con Detto Fatto e prima della diretta scrive unsui socialNon è stato di certo un anno semplice per la bella presentatrice di Detto Fatto. Il programma condotto da, qualche mese fa ha subito una piccola sospensione a seguito di un tutorial sulla spesa. La Rai, però, dopo un attenta analisi ha deciso di ridare la trasmissione alla presentatrice e scusarsi con il pubblico. Intanto, con l’arrivo del mese di Maggio, come tanti format televisivi, anche il people show dellaè giunto a conclusione e a darne l’annuncio è state lei stessa poco fa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

