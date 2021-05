Becky Hammon | la prima allenatrice donna dell' NBA

BasketUniverso : NBA - Becky Hammon: 'Pronta per il ruolo di head coach, qualcuno deve osare' -

Ultime Notizie dalla rete : Becky Hammon

elle.com

Quando arriverà il momento,sarà pronta . Tutti pensano che sarà lei, infatti, la prima allenatrice capo dell'NBA destinata a segnare la storia - per ora tutta al maschile - della lega di basket più famosa al mondo. ...Leggi anche ›è prima donna coach dell'NBA. Lo sport sta cambiando › Sheikha Bodour Al Qasimi è la prima donna araba presidente dell'IPA Un curriculum ineccepibile Laurea ...Quando arriverà il momento, Becky Hammon sarà pronta. Tutti pensano che sarà lei, infatti, la prima allenatrice capo dell'NBA destinata a segnare la storia - per ora tutta al maschile - della lega di ...San Antonio's Shea Serrano is working on a new series about his life for IMDb TV, a streaming service owned by Amazon, according to The Hollywood Reporter. "Primo," a scripted original about Serrano's ...