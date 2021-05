Baby rapinatori rubano l' auto a 73enne | incastrati dai carabinieri

Ultime Notizie dalla rete : Baby rapinatori

Il Giorno

I tre, dopo essere stato rintracciati dai carabinieri, una volta esaurite le formalità di rito presso la compagnia di Viadana, sono stati accompagnati dai militari presso le ...L'urna funeraria con le ceneri e il busto (nella foto portato via dai carabinieri) delboss Emanuele Sibillo era all'interno di un altare dedicato alla Madonna al civico 26 di via Santissimi ...Viadana, 3 maggio - Si è chiuso il cerchio attorno ai tre giovani che alla fine di marzo scorso hanno rapinato dell'auto un 73enne. L'episodio era avvenuto nella zona dell’argine di Viadana. Dopo sett ...Stavando andando a fare la spesa insieme alla moglie e alla figlia piccola. Carabiniere, libero dal servizio, ha visto una guardia giurata inseguire un giovane vicino a un supermercatyo in via Giulio.