Amici: Rudy Zerbi “accusa” Aka7even “Hai copiato un po’ troppo” (Di lunedì 3 maggio 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Rudy Zerby, lasciando tutti senza parole sul cantante Aka7even. Rudy Zerby “contro” Aka7even durante il serale di AmiciIl ragazzo partecipa al programma serale di Amici, e la sua canzone sta avendo un incredibile riscontro da parte del pubblico. Ma Rudy Zerby ha sollevato una sorte di polemica, per via d alcune parti, vediamo meglio insieme a cosa si riferisce. Rudy contro Aka? Durante la puntata di Amici 20 che è andata in onda nella giornata di sabato sera, in tanti hanno notato un commento che ha fatto direttamente Rudy Zerbi ad uno dei ragazzi in gara, ovvero Aka7even. LEGGI ANCHE —-> ILARY BLASI E LA BATTUTA ... Leggi su formatonews (Di lunedì 3 maggio 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamenteZerby, lasciando tutti senza parole sul cantanteZerby “contro”durante il serale diIl ragazzo partecipa al programma serale di, e la sua canzone sta avendo un incredibile riscontro da parte del pubblico. MaZerby ha sollevato una sorte di polemica, per via d alcune parti, vediamo meglio insieme a cosa si riferisce.contro Aka? Durante la puntata di20 che è andata in onda nella giornata di sabato sera, in tanti hanno notato un commento che ha fatto direttamentead uno dei ragazzi in gara, ovvero. LEGGI ANCHE —-> ILARY BLASI E LA BATTUTA ...

eulogyofbryce : RT @stuckinamirror_: :) #amici20 #valorizzateaka E VI RICORDO CHE AD EMMA PRIMA DI USCIRE DA AMICI RUDY GLIENE DICEVA DI COTTE E DI CRUDE.… - stuckinamirror_ : :) #amici20 #valorizzateaka E VI RICORDO CHE AD EMMA PRIMA DI USCIRE DA AMICI RUDY GLIENE DICEVA DI COTTE E DI CRUD… - Luciano22970645 : RT @ohchetrashlulli: Rudy ad amici Rudy a radio deejay con Raffaele con Raffaele #amici20 #teamraffaele ?? - Cry30998968 : RT @ilovetanc7even: Ma sentiamo cosa pensa Rocco Hunt di Aka. Mi fido più di lui che di uno come Rudy Zerbi che non ne ha mai azzeccata una… - GVACAM0LE : rudy Zerbi ha dato il via a una nuova moda: cercare plagi inesistenti nelle cover/inediti dei ragazzi di amici -