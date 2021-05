Volevo solo essere felice e magra

Leggi su dilei

(Di domenica 2 maggio 2021) Avete mai desiderato così tanto una cosa da aver paura della sua realizzazione? Ecco io oggi mi sento proprio così, a poche ore dall’intervento di sleeve gastrectomy (riduzione dello stomaco), provo sensazioni contrastanti, sono un misto di euforia ed ansia. Da una parte c’è questa immensa e sana voglia di rinascita, dall’altra una percentuale minima di agitazione, perché in ogni caso sempre di intervento si tratta, con tutte le variabili del caso, che per una maniaca del controllo come me, si riducono ad un unico grande problema: non sarò io a muovere la mani dell’operazione, mi dovrò affidare. Per questo è importante scegliere con cura il chirurgo e la clinica di cui fidarsi, perché leggere le esperienze di chi, prima di te, ce l’ha fatta sono un grande aiuto, sono quell’abbraccio di cui abbiamo bisogno, perchéchi passa attraverso questo tipo di sensazioni, può ...