zazoomblog : Virus 9.148 nuovi casi e decessi quasi dimezzati:144. Ancora in calo i ricoveri - #Virus #9.148 #nuovi #decessi… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus 148

- Sono 9.i nuovi casi positivi al Covid - 19 nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 12.965 di ieri. I decessi sono 144 (ieri 226), un numero di morti così basso non si registrava da 7 mesi, ...- Sono 9.i nuovi casi positivi al Covid - 19 nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 12.965 di ieri. I decessi sono 144 (ieri 226), un numero di morti così basso non si registrava da 7 mesi, ...Sono 9.148 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 144 le vittime. Il tasso di positività sale al 5,8%. In arrivo oltre 2milioni di dosi ...In Campania i contagiati in isolamento domiciliare sono 89.627: tutti gli attualmente positivi al virus in questa regione, invece, sono 91.237: ed è purtroppo largamente prima regione italiana, second ...