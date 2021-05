“Torniamo a darci la mano”: Bassetti e la previsione ottimistica sul ritorno alla normalità (Di domenica 2 maggio 2021) Sono parole ottimistiche, quelle rilasciate dal professore ordinario di Malattie Infettive e direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti al SecoloXIX. Parole che fanno intravedere un ritorno alla normalità. A partire dalla stretta di mano, gesto che abbiamo accantonato da oltre un anno: “Io la mano la darei già adesso perché questa cosa di salutarci come i pinguini, con il gomito, a me ha un po’ stufato. Non è pericoloso nel momento in cui la mano la igienizzo io e la igienizza lei. Non vedo dove sia il problema di darsi la mano”. Anzi, Bassetti lancia un vero e proprio appello: “Proviamo a lanciare un messaggio: Torniamo a ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 2 maggio 2021) Sono parole ottimistiche, quelle rilasciate dal professore ordinario di Malattie Infettive e direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteoal SecoloXIX. Parole che fanno intravedere un. A partire dstretta di, gesto che abbiamo accantonato da oltre un anno: “Io lala darei già adesso perché questa cosa di salutarci come i pinguini, con il gomito, a me ha un po’ stufato. Non è pericoloso nel momento in cui lala igienizzo io e la igienizza lei. Non vedo dove sia il problema di darsi la”. Anzi,lancia un vero e proprio appello: “Proviamo a lanciare un messaggio:a ...

