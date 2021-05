‘Siete ubriachi, uscite dal bar’, ma lo pestano: 60enne brutalmente aggredito (Di domenica 2 maggio 2021) Brutale aggressione, ieri, 1° Maggio, in provincia di Latina, all’interno di un bar dove un uomo di 60 anni è stato picchiato solo per aver chiesto a due ragazzi, di 27 e 32 anni, di uscire dal locale in quanto – essendo palesemente ubriachi – stavano infastidendo gli altri clienti. I fatti E’ successo a Valle Bernardo, una frazione del Comune di Lenola, in provincia di Latina, in un noto bar del centro. I due giovani, ragazzi del luogo, da quanto riportano alcuni testimoni sembra che abbiano iniziato ad infastidire i presenti. Dal racconto dei presenti, sembra infatti che i due, al momento in cui sono entrati nel locale, fossero già in stato di ebbrezza: per questo il 60enne li ha cortesemente invitati ad allontanarsi e a non creare situazioni di disagio. Ma, per tutta risposta, i due lo hanno preso di mira e lo hanno aggredito, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) Brutale aggressione, ieri, 1° Maggio, in provincia di Latina, all’interno di un bar dove un uomo di 60 anni è stato picchiato solo per aver chiesto a due ragazzi, di 27 e 32 anni, di uscire dal locale in quanto – essendo palesemente– stavano infastidendo gli altri clienti. I fatti E’ successo a Valle Bernardo, una frazione del Comune di Lenola, in provincia di Latina, in un noto bar del centro. I due giovani, ragazzi del luogo, da quanto riportano alcuni testimoni sembra che abbiano iniziato ad infastidire i presenti. Dal racconto dei presenti, sembra infatti che i due, al momento in cui sono entrati nel locale, fossero già in stato di ebbrezza: per questo illi ha cortesemente invitati ad allontanarsi e a non creare situazioni di disagio. Ma, per tutta risposta, i due lo hanno preso di mira e lo hanno, ...

