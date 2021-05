Serie C, Perugia in Serie B: festa in Umbria anche per i biancorossi (Di domenica 2 maggio 2021) Abbiamo anche la terza vincitrice dei tre gironi di Serie C: il Perugia in Serie B dopo aver vinto, negli ultimi novanta minuti, il Girone B della terza categoria italiana di calcio. Fabio Caserta, tecnico degli umbri, vince la sua scommessa personale riportando il Grifone in cadetteria dopo un anno di purgatorio. Sarà derby in B contro la Ternana. Scacciato definitivamente l’ultimo, disperato, assalto del Padova Calcio in questa ultima giornata del Girone B di Serie C: gli umbri, nell’ultima sfida del raggruppamento, vincono in trasferta contro la Feralpisalò (2-0) e colgono sulle rive del lago di Garda la matematica promozione in Serie B dopo un campionato più complicato delle previsioni iniziali. Un grande ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Abbiamola terza vincitrice dei tre gironi diC: ilinB dopo aver vinto, negli ultimi novanta minuti, il Girone B della terza categoria italiana di calcio. Fabio Caserta, tecnico degli umbri, vince la sua scommessa personale riportando il Grifone in cadetteria dopo un anno di purgatorio. Sarà derby in B contro la Ternana. Scacciato definitivamente l’ultimo, disperato, assalto del Padova Calcio in questa ultima giornata del Girone B diC: gli umbri, nell’ultima sfida del raggruppamento, vincono in trasferta contro la Feralpisalò (2-0) e colgono sulle rive del lago di Garda la matematica promozione inB dopo un campionato più complicato delle previsioni iniziali. Un grande ...

