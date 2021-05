Serie A, il programma di domenica 2 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 2 maggio. Juventus impegnata sul campo dell’Udinese. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 2 maggio. Juventus impegnata sul campo dell’Udinese. Atalanta in casa del Sassuolo. Di seguito il programma di Serie A domenica 2 maggio, sfide valide per la trentaquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Lazio-Genoa (ore 12:30)Bologna-Fiorentina (ore 15)Napoli-Cagliari (ore 15)Sassuolo-Atalanta (ore 15)Udinese-Juventus (ore 18)Sampdoria-Roma (ore 20:45) Pallone Serie A Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021)A, ile i risultati di. Juventus impegnata sul campo dell’Udinese. ROMA –A, ile i risultati di. Juventus impegnata sul campo dell’Udinese. Atalanta in casa del Sassuolo. Di seguito ildi, sfide valide per la trentaquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Lazio-Genoa (ore 12:30)Bologna-Fiorentina (ore 15)Napoli-Cagliari (ore 15)Sassuolo-Atalanta (ore 15)Udinese-Juventus (ore 18)Sampdoria-Roma (ore 20:45) Pallone

