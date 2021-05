Pensioni, la riforma possibile: età, assegno diviso in 2, riscatto (gratis) della laurea (Di domenica 2 maggio 2021) Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico: è arrivato il momento di una riforma di «lungo periodo». Ecco perché e quali sono le proposte per cambiare la previdenza Leggi su corriere (Di domenica 2 maggio 2021) Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico: è arrivato il momento di unadi «lungo periodo». Ecco perché e quali sono le proposte per cambiare la previdenza

PacificoTweet : PENSIONI – Presto l’avvio del tavolo sulla riforma, appello #Anief per i lavoratori della Scuola: via a 62 anni com… - zazoomblog : Riforma pensioni 2021 ultime Fornero: Quota 100 dannosa per giovani e donne - #Riforma #pensioni #ultime #Fornero: - Profilo3Marco : RT @Corriere: Pensioni, la riforma possibile: flessibilità, assegno diviso in due, riscatto (gratuit... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Pensioni, la riforma possibile: flessibilità, assegno diviso in due, riscatto (gratuito) della laurea - paolovincenzi : @PTridico @ilmanifesto -