Nintendo Wii d'oro della regina Elisabetta in vendita ad una cifra folle (Di domenica 2 maggio 2021) Non è uno scherzo: su Ebay è finita in vendita la Nintendo Wii d'oro regalata alla regina Elisabetta. Ecco quanto costa Diversi anni fa, alla regina Elisabetta d'Inghilterra venne regalata una Nintendo Wii d'oro ventiquattro carati per una campagna di marketing. Si parla ormai del lontano 2009, quando il marchio hardware THQ tentò di pubblicizzare L'articolo proviene da Inews.it.

