Napoli-Cagliari 1-1 | gli azzurri non vanno oltre il pareggio nella gara contro i sardi

(Di domenica 2 maggio 2021) Ilodierno costringe ila dover vincere le prossime 4 per mantenere viva la speranza Champions League Passo falso per il. Gli … L'articolo proviene da Forz.net.

VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCagliari ?? - SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 1-1 Risultato finale ? ? #Osimhen (13’) ? #Nandez (90+4’) ? SERIE A – 34^ giornata ??… - SeEarn : RAI SPORT – NAPOLI-CAGLIARI 1-1, GLI AZZURRI E MERET ‘CROLLANO’ NEL FINALE: PARI AL MARADONA #NapoliCagliari… - NCN_it : RAI SPORT – NAPOLI-CAGLIARI 1-1, GLI AZZURRI E MERET ‘CROLLANO’ NEL FINALE: PARI AL MARADONA #NapoliCagliari… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

... portiere del, ha commentato il pareggio ottenuto contro il. Le sue dichiarazioni. SPERANZA ......più che soddisfatto della prestazione dei suoi contro i partenopei dopo il pareggio che il... Ilé la squadra più in forma del momento". ''Abbiamo disputato una grande partita - aggiunge ...A Napoli Nàndez sistema la gara nell’extratime. Prova collettiva di volontà e carattere dei rossoblù al Maradona. E ora testa al Benevento Premessa: il diciassettesimo posto è conquistato. Con il Tori ...Solo la Lazio, tra le squadre scese in campo finora per la 34.esima giornata di Serie A (la Juventus deve ancora terminare la propria gara) in lotta per la Champions, è riuscita a conquistare i 3 punt ...