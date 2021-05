MotoGP su TV8 | GP Spagna 2021 | orari | programma in chiaro | diretta gara

Leggi su oasport

(Di domenica 2 maggio 2021) Quest’oggi, domenica 2 maggio, assisteremo al Gran Premio di, quarto round del Motomondiale. I piloti si sfideranno nel ben conosciuto contesto di Jerez de la Frontera, pista inserita costantemente in calendario e utilizzata anche per i test. Lo scorso anno il tortuoso tracciato andaluso fu teatro di un double header, durante il quale Fabio Quartararo ottenne due nette vittorie. Il francese, peraltro, ha cominciato al meglio anche la stagione corrente, avendo raccolto due successi su tre gare. Viene da chiedersi se proseguirà il monopolio della Yamaha, in quanto sinora tutti i GP andati in scena sono stati vinti dalla Casa di Iwata. Oltre al già citato Quartararo, impostosi nel Gran Premio di Doha e in quello di Portogallo, non va dimenticato come Maverick Viñales abbia primeggiato nel Gran Premio di Qatar. Al tempo stesso, bisogna ...