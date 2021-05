Momento magico per Correa: 5 gol nelle ultime 4 partite (Di domenica 2 maggio 2021) Un’altra doppietta per consolidare il proprio Momento magico, Joaquin Correa ha siglato altri due gol con la maglia della Lazio nella sfida contro il Genoa. Questa doppietta dà seguito a quella realizzata lunedì scorso contro il Milan. L’argentino aveva segnato due giornate prima nel 5-3 contro il Benevento portando il suo score a 5 gol nelle ultime 4. Correa è mancato all’inizio campionato soprattutto in fase realizzativa, cosa che a quanto pare ha risolto. Il suo aiuto sarà fondamentale per la corsa alla Champions della Lazio. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Un’altra doppietta per consolidare il proprio, Joaquinha siglato altri due gol con la maglia della Lazio nella sfida contro il Genoa. Questa doppietta dà seguito a quella realizzata lunedì scorso contro il Milan. L’argentino aveva segnato due giornate prima nel 5-3 contro il Benevento portando il suo score a 5 gol4.è mancato all’inizio campionato soprattutto in fase realizzativa, cosa che a quanto pare ha risolto. Il suo aiuto sarà fondamentale per la corsa alla Champions della Lazio. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

