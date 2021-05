Milan, duro confronto Donnarumma-ultras: “o rinnovi o non giochi contro la Juve” (Di domenica 2 maggio 2021) Il Milan ha conquistato tre punti importantissimi per la classifica nel match della 34esima giornata del campionato di Serie A: 2-0 il risultato finale contro il Benevento grazie alle reti messe a segno da Calhanoglu e Theo Hernandez, ma a tenere banco è anche il caso Donnarumma. La squadra di Stefano Pioli è riuscita a riprendere la corsa verso la qualificazione in Champions League, l’obiettivo che sembrava praticamente certo si è complicato terribilmente nelle ultime partite. Sarà una corsa bellissima per gli ultimi tre posti a disposizione, l’Inter è già certa di partecipare alla prossima edizione. Il caso Donnarumma al Milan Donnarumma (Foto di Matteo Bazzi / Ansa )Il Milan deve fare i conti con il caso Donnarumma. Poco prima della partita ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 maggio 2021) Ilha conquistato tre punti importantissimi per la classifica nel match della 34esima giornata del campionato di Serie A: 2-0 il risultato finaleil Benevento grazie alle reti messe a segno da Calhanoglu e Theo Hernandez, ma a tenere banco è anche il caso. La squadra di Stefano Pioli è riuscita a riprendere la corsa verso la qualificazione in Champions League, l’obiettivo che sembrava praticamente certo si è complicato terribilmente nelle ultime partite. Sarà una corsa bellissima per gli ultimi tre posti a disposizione, l’Inter è già certa di partecipare alla prossima edizione. Il casoal(Foto di Matteo Bazzi / Ansa )Ildeve fare i conti con il caso. Poco prima della partita ...

