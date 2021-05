Lukaku esulta: “È l’anno più bello della mia carriera” (Di lunedì 3 maggio 2021) Primo titolo vinto da Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter. Il centravanti belga ha parlato dopo la conquista dello Scudetto ai microfoni di Sky Sport. “Sono molto felice per tutti gli interisti nel mondo, per la squadra, il tecnico e il suo staff, il presidente e tutti gli altri. Sono orgoglioso di giocare per l’Inter, è stato un bell’anno per noi. Il mio giro di oggi per Milano? Era il momento di uscire e vedere la gente, per tanti di noi era il primo titolo e bisognava festeggiarlo assieme ai tifosi. È l’anno più bello della mia carriera, anche l’anno scorso è stato buono ma quest’anno abbiamo anche vinto. Speriamo di continuare così. Sono contento, voglio ringraziare tutti perché è stata una bella stagione”. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Primo titolo vinto da Romelucon la maglia dell’Inter. Il centravanti belga ha parlato dopo la conquista dello Scudetto ai microfoni di Sky Sport. “Sono molto felice per tutti gli interisti nel mondo, per la squadra, il tecnico e il suo staff, il presidente e tutti gli altri. Sono orgoglioso di giocare per l’Inter, è stato un belper noi. Il mio giro di oggi per Milano? Era il momento di uscire e vedere la gente, per tanti di noi era il primo titolo e bisognava festeggiarlo assieme ai tifosi. Èpiùmia, anchescorso è stato buono ma quest’anno abbiamo anche vinto. Speriamo di continuare così. Sono contento, voglio ringraziare tutti perché è stata una bella stagione”. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo ...

gilnar76 : Lukaku esulta: «Orgoglioso di ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Lukaku esulta: «Orgoglioso di giocare per l'Inter. È l'anno più bello per me» - - infoitsport : Inter Campioni, Lukaku esulta: Sogno è diventato realtà - infoitsport : VIDEO – Lukaku esulta così: un urlo dalla finestra e un giro in città per la vittoria dello Scudetto - Ftbnews24 : #Inter verso #CrotoneInter #Lukaku #SerieA #Conte #Marotta #Zhang ?? -