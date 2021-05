Lo scudetto dell' Inter è il capolavoro di Antonio Conte

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 2 maggio 2021) “Sei sempre tu, Maresca!”, erano state a Udine le ultime parole del girone d'andata, abbaiate un po' alla luna da unche, come spesso gli succede, stava inondando l'atmosfera di fumogeni per oscurare qualche inquietudine personale. Da quel giorno l'ha giocato 15 partite di campionato, vincendone tredici e pareggiandone due, finendo in svantaggio solo per una manciata di minuti a Napoli e La Spezia. Già a novembresi era sbarazzatoa zavorraa Champions, competizione con cui non ha mai avuto alcun feeling, e a febbraio ha sacrificato la semifinale di Coppa Italia per pretendere dai suoi 15-16 giocatori (a quel punto non ne servivano altri) ascetica concentrazione e dedizione a una causa che si faceva ...