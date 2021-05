Le previsioni meteo di lunedì 3 maggio

(Di domenica 2 maggio 2021) – Nuvole e schiarite al Nord, cielo in prevalenza al Centro. Instabile al Sud con rovesci su Calabria e Sicilia. – Ancora instabile al Nord e al Sud, nuvole e schiarite al Centro con isolati piovaschi. Nord – Nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali con rovesci anche di moderata intensità sui rilievi Nuvole e schiarite al Nord ma con condizioni in peggioramento dal pomeriggio sui rilievi con rovesci anche di moderata intensità. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che scenderanno a 20 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centrali ma con isolati piovaschi sui rilievi appenninici Ampie schiarite sulle regioni centrali ma con addensamenti compatti sui rilievi appenninici, con isolati piovaschi. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che raggiungeranno i 21 gradi. Sud – Nuvole sparse con ...

Liguria, le previsioni meteo per il weekend del primo maggio 29 aprile 2021 Primo maggio 'in libertà': niente lockdown nel weekend ma incognita meteo 30 aprile 2021