La festa dei giocatori dell' Inter in aereo dopo la partita contro il Crotone

lorepregliasco : Esercizio di immaginazione: che telefonate avrebbe ricevuto #Fedez, testimonial Amazon, se sul palco della festa de… - mengonimarco : Buona Festa dei lavoratori! - virginiaraggi : Per la Festa dei Lavoratori, insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, abbiamo reso omaggio al monu… - MilosMikaile : RT @RaiStoria: ?? #AccaddeOggi Il #1maggio 1886: sciopero generale a Chicago. Fra le origini della Festa dei Lavoratori. #CondividiLaCultur… - ladyrosmarino : RT @carpa2019: Festa scudetto dei tifosi dell'#Inter a #Milano. Poi quando aumentano i contagi dicono che la colpa è di #Speranza, del CTS… -

Ultime Notizie dalla rete : festa dei

MILANO - " Questo è di sicuro unomie successi più importanti in carriera. Non era una scelta facile venire all'Inter dove ... Inter, Conte meglio di Mourinho Inter,scudetto a Piazza DuomoI giocatori dell'Inter festeggiano in aereo dopo la vittoria con il Crotone. Con il pareggio dell'Atalanta l'Inter è Campione d'Italia con 4 giornate di anticipo. InterScudetto Inter Moratti festeggia il trionfo nerazzurro complimentandosi con Steven Zhang per l'operato della società in questa stagione.Il discusso discorso di Fedez al concerto del Primo maggio: dalle critiche a Mario Draghi a quelle più mirate sulla Lega e il ddl Zan ecco che cosa ha detto “Oggi quando sono venuto su questo palco mi ...