Karate | Premier League 2021 | trionfa Luigi Busà! Bronzo per Crescenzo | argento nei kata a squadre

Si conclude la prima tappa della Premier League 2021 di Karate, di scena a Lisbona tra venerdì e oggi. La Nazionale italiana chiude con il bilancio di quattro medaglie: l'oro di Luigi Busà nel kumite -75 kg, gli argenti del kata a squadre sia nel maschile che nel femminile e il Bronzo di Angelo Crescenzo nel kumite -60 kg. Andiamo a riepilogare quanto accaduto in Portogallo. CATEGORIE MASCHILI kata maschile: a vincere l'oro è il turco Enes Ozdemir, che supera in finale lo svizzero Yuki Ujihara. Bronzi per il giapponese Kazumasa Moto e il turco Ali Sofuoglu. kata a squadre: il trio italiano composto da Gallo, Iodice e Panagia (25.72) si deve accontentare dell'argento, ...

