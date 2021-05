Juventus | Paratici |  «Complimenti all’Inter e Conte Su Pirlo e Suarez…»

(Di domenica 2 maggio 2021) Fabio, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Udinese Fabioha parlato a Sky Sport prima di Udinese-. SCUDETTO INTER – «Cogliamo l’occasione per fare ie ad Antonio. Dietro ogni successo ci sono passione e sacrificio. Sappiamo bene quanta fatica ci vuole per vincere e quanta ce ne vuole per essere primi per oltre 3000 giorni. Abbiamo compiuto un’impresa unica nel calcio italiano e credo quasi unica per lo sport in generale.a loro, è uno scudetto meritato». CHAMPIONS – «Al di là dei risultati delle altre, pensiamo a noi stessi. Giochiamo al meglio e cerchiamo di portare a casa più punti possibili».– «Io parlo con ...

"Cogliamo l'occasione per fare grandissimi complimenti all'Inter e ad Antonio Conte. Dietro ogni successo ci sono passione, amore per quello che si fa, sacrificio. Noi sappiamo bene quanta faccia si f ...
Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Grandissimi complimenti all'Inter e ad Antonio. Dietro ogni successo c'è passione e sacrificio, noi sappiamo bene quanta fatica si faccia a vincere e ad essere primi della ...