Inzaghi: «Abbiamo fatto 80? di grande calcio. Zero problemi per il rinnovo»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Genoa: le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Genoa. Le sue dichiarazioni a DAZN:

RECORD- «Abbiamo fatto 80? di grande calcio e io sono orgoglioso di questi ragazzi. Sono contento di questa vittoria e di questo record delle undici vittorie consecutive all'Olimpico. Abbiamo vinto 16 delle ultime 18. Ci proveremo fino alla fine. Per il quinto anno di fila saremo di nuovo in Europa, ma vogliamo essere tra le prime quattro».

