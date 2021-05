Inter | lo scudetto è tuo! In 30mila alla festa | fino al coprifuoco

SkySport : Inter campione d'Italia, il video celebrativo dello scudetto #SkySport #Inter - dodopires : Complimenti a tutti per il 19 Scudetto. Un abbraccio a gli amici Interisti. ???? - giomalago : Tanti applausi all'@Inter campione d'Italia. Il 19° scudetto della storia nerazzurra é la mirabile sintesi della fo… - ornitorincoglio : Al mio primo anno di Twitter, ho fatto vincere lo scudetto all’Inter. Un saluto ai miei amichetti inderisti Bruce,… - Darko25048455 : RT @Mar10R0551: Complimenti al #sindaco di #Milano Beppe #Sala, che in una delle regioni più colpite dal dramma del #covid19 non ha previst… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter scudetto

Sono 30mila le persone scese per le strade di Milano per festeggiare la vittoria dellodell'. I dati sono stati comunicati dalla questura al termine di una lunga giornata di festeggiamenti e assembramenti improvvisati. I punti di maggiore concentrazione sono stati largo ...Polemiche sui social per la festadell'dopo la matematica certezza della conquista del titolo: assembramenti in Piazza Duomo Le scene di festa della Milano nerazzurra cozzano sicuramente con il periodo storico fatto di ...«Siamo noi, siamo noi. I campioni dell'Italia siamo noi». Con questo tweet e un fotomontaggio della squadra in festa, l'Inter celebra sui social la vittoria del suo 19° Scudetto. Il giorno atteso per ...(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Sono 30mila le persone scese per le strade di Milano per festeggiare la vittoria dello scudetto dell'Inter. I dati sono stati comunicati dalla questura al termine di ...